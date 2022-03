« Saint-Exupéry », genèse d’une BD Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Saint-Exupéry », genèse d’une BD Médiathèque Pierre-Amalric, 2 mai 2022, Albi. « Saint-Exupéry », genèse d’une BD

du lundi 2 mai au samedi 28 mai à Médiathèque Pierre-Amalric

Glénat, en association avec La Fondation Saint-Exupéry, a publié cette splendide bande dessinée, inspirée de faits réels. Le récit nous montre les débuts d’une grande vie et d’une belle oeuvre, au service de l’aéropostale et de la littérature. C’est en effet à ses débuts en Afrique que Saint-Exupéry commence à écrire. Et qu’il commence à imaginer le célèbre Petit Prince… Avec de belles photos en noir et blanc et de nombreuses reproductions de planches, venez découvrir les secrets de fabrication de cette bande dessinée qui nous replonge dans les temps des grands pionniers de l’aviation. À l’occasion de cette exposition, la médiathèque Pierre-Amalric reçoit les auteurs de cette magnifique BD, vendredi 20 mai à 18h. _Tout public._

Entrée libre

Exposition par les éditions Glénat, en association avec La Fondation Saint-Exupéry Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T13:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-09T13:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-16T13:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T13:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

« Saint-Exupéry », genèse d’une BD Médiathèque Pierre-Amalric 2022-05-02 was last modified: by « Saint-Exupéry », genèse d’une BD Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 2 mai 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn