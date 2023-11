Marché de Noël Saint-Evroult-de-Montfort, 3 décembre 2023, Saint-Evroult-de-Montfort.

Saint-Evroult-de-Montfort,Orne

Saint-Evroult-de-Montfort organise son premier marché de Noël.

De nombreux producteurs du village et des alentours seront présents.

Vente de vin chaud, chocolat chaud et gâteaux alsaciens.

Restauration sur place.

Suivre les panneaux depuis le bourg du village..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie



Saint-Evroult-de-Montfort organizes its first Christmas market.

Many producers from the village and surrounding area will be present.

Mulled wine, hot chocolate and Alsatian cakes for sale.

Catering on site.

Follow the signs from the village center.

Saint-Evroult-de-Montfort celebra su primer mercado navideño.

Numerosos productores del pueblo y de los alrededores estarán presentes.

Se venderá vino caliente, chocolate caliente y pasteles alsacianos.

Restauración in situ.

Siga las indicaciones desde el centro del pueblo.

Saint-Evroult-de-Montfort organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Produzenten aus dem Dorf und der Umgebung werden anwesend sein.

Verkauf von Glühwein, heißer Schokolade und elsässischem Kuchen.

Verpflegung vor Ort.

Folgen Sie den Schildern ab dem Dorfkern.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité