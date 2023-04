Fête annuelle de Saint-Eutrope-de-Born Bourg de Saint Vivien, 9 juillet 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Le comité des fêtes de Saint-Eutrope-de-Born organise la fête annuelle du village avec au programme vide-greniers/brocante, randonnée, jeux pour enfants, exposition de véhicules anciens et feux d’artifice !

Restauration sur place le midi et repas Moules Frites le soir..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Bourg de Saint Vivien

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint-Eutrope-de-Born organizes the annual festival of the village with a garage sale/brocante, hiking, games for children, exhibition of old vehicles and fireworks!

Catering on the spot at noon and meal « Moules Frites » in the evening.

El comité de fiestas de Saint-Eutrope-de-Born organiza la fiesta anual del pueblo con venta de garaje/brocante, paseo, juegos para niños, exposición de vehículos antiguos y fuegos artificiales

Catering in situ al mediodía y cena de Moules Frites por la noche.

Das Festkomitee von Saint-Eutrope-de-Born organisiert das jährliche Dorffest. Auf dem Programm stehen ein Flohmarkt, eine Wanderung, Spiele für Kinder, eine Ausstellung von Oldtimern und ein Feuerwerk!

Verpflegung vor Ort am Mittag und Moules Frites am Abend.

