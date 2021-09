Saintes Église Saint-Eutrope Charente-Maritime, Saintes Saint-Eutrope : an 1096 ! Église Saint-Eutrope Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Déambulation nocturne à la découverte du quartier Saint-Eutrope et spectacle théâtral mettant en scène l’histoire du site. Cette déambulation nocturne animée par des guides vous mènera jusqu’à la crypte, où la Compagnie Coyote Minute vous attend pour vous faire voyager dans le temps… Le spectacle raconte le carnet de naissance de Saint-Eutrope… : un accouchement de plus de 40 ans, 10 000 tonnes, les fondateurs sont très heureux ! Avec Maribel Copley et Maryse Vila-Cornelas, guides conférencières, et la Compagnie Coyote Minute.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Eutrope.

