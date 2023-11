SORTIE ET STAGE PHOTO Saint-Étienne-Vallée-Française, 2 décembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association « Tout est culture » vous invite à une sortie et stage photo à la découverte du village. Prévoir son appareil photo. Sur inscription.

– Technique de la prise de vue et du cadrage.

– Composition, utilisation de la lumière.

– Jeux des c….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The « Tout est culture » association invites you to an outing and photo workshop to discover the village. Bring your own camera. Registration required.

– Shooting and framing techniques.

– Composition, use of light.

– Playing with c…

La asociación « Tout est culture » le invita a una salida fotográfica y a un taller para descubrir el pueblo. Traiga su propia cámara. Inscripción obligatoria.

– Técnica de disparo y encuadre.

– Composición, uso de la luz.

– Jugar con la c…

Der Verein « Tout est culture » lädt Sie zu einem Ausflug und Fotokurs ein, um das Dorf zu entdecken. Bringen Sie Ihren Fotoapparat mit. Nach vorheriger Anmeldung.

– Technik der Bildaufnahme und des Bildausschnitts.

– Komposition, Nutzung des Lichts.

– Spiele der C…

