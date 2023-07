JOURNEE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Étienne-Vallée-Française, 10 août 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

6 heures 37 : Lever de soleil à la Capelona (Capéloune) (Parking entrée piste forestière : balisage depuis la Pierre de la Vieille)

Le lever de soleil sera salué en musique avec Malik.

Balade par le lieu-dit les Moulines (guide Ghislaine Marcon) vest….

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



6:37 am: Sunrise at Capelona (Capéloune) (Car park at the entrance to the forest track: signposted from Pierre de la Vieille)

Sunrise greeted by music from Malik.

Walk through the Moulines area (guide Ghislaine Marcon), vest…

6.37 h: Salida del sol en Capelona (Capéloune) (Aparcamiento a la entrada de la pista forestal: señalización desde Pierre de la Vieille)

La salida del sol será saludada con música de Malik.

Paseo por la zona de Moulines (guía Ghislaine Marcon) llevando…

6.37 Uhr: Sonnenaufgang in La Capelona (Capéloune) (Parkplatz Eingang Waldweg: Markierung seit Pierre de la Vieille)

Der Sonnenaufgang wird mit Musik von Malik begrüßt.

Wanderung durch den Ort Les Moulines (Führer Ghislaine Marcon) vest…

Mise à jour le 2023-07-16 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère