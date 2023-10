‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ au Remue-Méninges, Saint-Etienne Remue-Méninges Saint-Étienne, 19 octobre 2023 20:30, Saint-Étienne.

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ au Remue-Méninges, Saint-Etienne Remue-Méninges Saint-Étienne Jeudi 19 octobre, 20h30

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie. Ils se retrouvent sur scène. Jeudi 19 octobre, 20h30 1

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie. Ils se retrouvent sur scène. Les deux sont poètes, musiciens auteurs compositeurs et interprètes, chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnels à travers leurs chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas des vains mots. Ce spectacle mélange poème, théâtre et chant. L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est une fragilité et force à la fois.

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ a été présenté pour la première fois le 16 mai 2019 au Nez Rouge, à Paris. Depuis, il a été Nantes, Saumur, Clamart, Triel-sur-Seine, Bruxelles, Villejuif, Lille, Roanne, Lyon, Troyes, Strasbourg etc…

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’

avec Veronika Bulycheva et Jann Halexander

19 octobre 2023

20h30

REMUE-MENINGES

43 rue Michelet

42000 Saint-Etienne

Réserver : 04.77.37.87.50

Remue-Méninges 43 rue Michelet 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire