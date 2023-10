Salon régional du camping-car et du fourgon aménagé Parc Expo Saint-Étienne, 26 octobre 2023 10:00, Saint-Étienne.

Le salon régional du camping-car est de retour à Saint-Étienne ! Du jeudi 26 au dimanche 29 octobre 2023, les passionnés de camping-car, de van et de fourgon aménagé ont rendez-vous au Parc Expo de Saint-Étienne pour découvrir les derniers modèles, les accessoires, et bien plus encore sur plus de 10 000 m2 d’exposition dédiés.

Le marché du camping-car en France continue de prospérer, attirant des personnes de tous horizons à la recherche d’aventure, de liberté et de découvertes. Avec son riche patrimoine naturel et culturel, la France demeure l’une des destinations les plus prisées au monde pour les amateurs de camping-car.

En France, le camping-car est bien plus qu’un simple moyen de transport, c’est une passion. Les clubs de camping-caristes se multiplient, offrant l’opportunité de partager des expériences, de découvrir de nouveaux endroits et de créer des liens avec d’autres amateurs de voyage en camping-car.

La liberté de partir quand et où l’on veut, le partage de bons moments en famille ou avec des amis et de pouvoir le faire de façon économique sont les fondamentaux du choix d’un véhicule de loisirs et des valeurs encore plus recherchées aujourd’hui.

Le salon propose une grande variété de modèles de camping-cars neufs pour répondre aux besoins de chaque type de voyageur. Des fourgons compacts aux camping-cars luxueux et spacieux, en passant par les accessoires et aménagements intérieurs, les visiteurs auront l’embarras du choix.

Sans oublier la tendance de la « van life » qui a gagné en popularité en France. Les vans et fourgons aménagés offrent une solution compacte et polyvalente pour les aventuriers en quête de simplicité et de liberté. Cette tendance attirant particulièrement les voyageurs plus jeunes en quête d’aventures en plein air.

Et pour ceux qui veulent partir sur les routes, en quête d’hébergements insolites ou quitter les sentiers battus, le salon est aussi une mine d’informations pour bien voyager.

C’est dans ce contexte, où l’engouement des Français pour les Véhicules De Loisirs se confirme que les visiteurs pourront découvrir et essayer les dernières nouveautés des constructeurs, mais aussi des innovations en matière d’équipements ou encore de conseils avisés par des professionnels !

Un salon incontournable que l’on soit déjà possesseurs de véhicule de loisirs ou que l’on souhaite en découvrir l’univers.

Représentation de tous les concessionnaires de la Loire :

– Ypo Camp Balzac Camping-Car

– Le Hall du Camping-Car 42

– Loisirs Concept,

– Van et Loisirs 42

Zoom sur des marques et exposants présents :

Les marques: Rapido, Challenger, Bürstner, la prestigieuse marque allemande Hymer, Elios, Notin, MC Louis, Font Vendôme, CI, Autostar, Adria, Panama, Benimar, Rimor, Euramobil, …

Les exposants : A fond Gaston, l’Association Camping-car Club Rhône- Alpes, Billys Composite, Camping-car Park, Décathlon, Garage Nacci, Loisirs K-Concept -cellules Touareg, Groupe Protière, 123 Pare Brise, La Fédération Française du Camping-car, Elect2roues, Auto-école la Libération St-Etienne…

L’agence Cap Orcada, partenaire du salon propose un jeu concours pour gagner un circuit de 27 jours au Maroc. (Circuit accompagné comprenant les nuitées en camping, les visites prévues dans le programme. Camping-car non fourni. Voyage non échangeable, non remboursable. Voir règlement du jeu- concours sur le salon au Parc Expo de Saint-Etienne).

Décathlon offre 3 cartes cadeaux de 50 € à gagner sur leur stand.

Parc Expo 31 Boulevard Jules Janin, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire