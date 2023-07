Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : l’avenue de la Libération Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : l’avenue de la Libération Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne, 17 septembre 2023, Saint-Étienne. Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : l’avenue de la Libération Dimanche 17 septembre, 14h30 Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Sur réservation uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30) – Nombre de places limité Une balade dans le Saint-Étienne du début du XXe siècle, dans cette toute nouvelle avenue percée pour aérer la ville et la rendre la plus prestigieuse. Ici, l’art nouveau se mêle aux bâtiments plus institutionnels. Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2319458556870400198 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

