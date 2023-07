Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : les trésors de la Charité Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : les trésors de la Charité Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne, 17 septembre 2023, Saint-Étienne. Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : les trésors de la Charité Dimanche 17 septembre, 10h00 Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Sur réservation uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30) – Nombre de places limité Un hôpital préservé du bruit de la ville, des bâtiments du XVIIe siècle, d’autres représentatifs de l’Art déco des années 1930… Le site de la Charité vous invite à voyager dans le temps entre monde hospitalier, vie religieuse et art moderne. Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2311764526970400603 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Ville de Saint-Etienne / Jérôme Abou Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Adresse 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne Departement Loire Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/