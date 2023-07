Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : le bourg historique Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : le bourg historique Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne. Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire : le bourg historique 16 et 17 septembre Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Sur réservation uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30) – Nombre de places limité 3 000 âmes, des remparts pour se protéger, une église pour se réunir et prier, un marché pour se sustenter, un pilori pour punir. Bienvenue à Saint-Étienne-de-Furan, petite bourgade née au XIIe siècle avec sa bourgeoisie émergente et ses petits artisans. Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2319448415150400112 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Ville de Saint-Etienne / Jérôme Abou Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Adresse 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne Departement Loire Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/