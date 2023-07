Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne. Visite guidée Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire 16 et 17 septembre Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres Sur réservation uniquement (nombre de places limité) : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30) Vous souhaitez découvrir la ville, son histoire et les monuments emblématiques du centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises ! Saint-Etienne, Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2311764527480400618 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

