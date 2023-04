Nuit européenne des musées au Musée de la mine 3 boulevard Franchet D’Esperey, 13 mai 2023, Saint-Étienne.

De 18h à minuit, profitez de la programmation mise en place par le musée !

Parcourez l’exposition temporaire et profitez d’une programmation inédite..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:59:00. .

3 boulevard Franchet D’Esperey Musée de la mine

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 6:00 pm to midnight, take advantage of the program set up by the museum!

Browse through the temporary exhibition and enjoy a new program.

De 18:00 a 24:00, ¡disfrute de la programación del museo!

Recorra la exposición temporal y disfrute de un programa original.

Genießen Sie von 18 Uhr bis Mitternacht das vom Museum zusammengestellte Programm!

Gehen Sie durch die Sonderausstellung und genießen Sie ein neuartiges Programm.

