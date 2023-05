Nuit européenne des Musées Divers musées de la métropole, 13 mai 2023, Saint-Étienne.

Rendez-vous le samedi 13 mai pour la Nuit des Musées à Saint Etienne 2023.

La Nuit européenne des musées est un événement symboliquement fort à l’échelle de l’Europe..

Divers musées de la métropole

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



See you on Saturday, May 13 for the Night of the Museums in Saint Etienne 2023.

The European Night of Museums is a symbolically strong event on a European scale.

Nos vemos el sábado 13 de mayo en la Noche de los Museos de Saint Etienne 2023.

La Noche Europea de los Museos es un acontecimiento de gran fuerza simbólica a escala europea.

Wir treffen uns am Samstag, den 13. Mai, zur Nacht der Museen in Saint Etienne 2023.

Die Europäische Nacht der Museen ist ein symbolträchtiges Ereignis auf europäischer Ebene.

