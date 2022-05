Stage “Danser et écrire au pays de Giono” Les Vignaus, Alpes-de Haute-Provence Saint-Étienne-les-Orgues Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Stage “Danser et écrire au pays de Giono” Les Vignaus, Alpes-de Haute-Provence, 15 juillet 2022 19:30, Saint-Étienne-les-Orgues. 15 – 22 juillet Sur place Tarif : 530€ le stage 10€ adhésions et 425€ la pension complète https://www.helloasso.com/associations/association-les-cris-de-l-ecrit/evenements/danser-et-ecrire-au-pays-de-giono Offrez vous une parenthèse créative avec le stage “danser et écrire au pays de Giono” un séjour d’expression dansée et écrite en pleine nature provençale Offrez vous une belle parenthèse créative estivale ! Au coeur du Printemps (fin ou veille de vacances), il est plaisant de préparer son été ! Si vous avez envie de vacances créatives dans un environnement naturel magnifique et ressourçant,

venez danser et écrire au pays de Giono en participant à un stage d’expression dansée et écrite du vendredi 15 au vendredi 22 juillet 2022

au Gîte les Vignaus, à St Etienne-les-Orgues

(Alpes de Haute-Provence) Ce stage vous propose une alternance d’ateliers de danse d’expression Chantraine (animé par Marie-Hélène Covelli) et d’ateliers d’écriture créative (animés par Marie Remande) très inspirés de la rencontre avec la nature dans ce coin magique situé entre Alpes et Provence. Voici quelques parfums en images de ce voyage à venir : En savoir plus, ici

s’inscrire en ligne en cliquant ici N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Les Vignaus, Alpes-de Haute-Provence Les Vignaus 04230 04230 Saint-Étienne-les-Orgues Alpes-de-Haute-Provence vendredi 15 juillet – 19h30 à 23h00

samedi 16 juillet – 10h00 à 13h00

samedi 16 juillet – 17h00 à 19h30

samedi 16 juillet – 19h30 à 22h30

dimanche 17 juillet – 10h00 à 19h30

dimanche 17 juillet – 19h30 à 22h30

lundi 18 juillet – 10h30 à 13h00

lundi 18 juillet – 17h00 à 19h30

lundi 18 juillet – 19h30 à 23h00

mardi 19 juillet – 10h30 à 13h00

mardi 19 juillet – 17h00 à 19h30

mardi 19 juillet – 19h30 à 23h00

mercredi 20 juillet – 10h30 à 13h00

mercredi 20 juillet – 17h00 à 19h30

mercredi 20 juillet – 19h30 à 23h00

jeudi 21 juillet – 10h30 à 13h00

jeudi 21 juillet – 17h00 à 19h30

jeudi 21 juillet – 19h30 à 23h00

vendredi 22 juillet – 06h30 à 11h00

