L’Amour est dans le Presque LE TRIOMPHE, 2 février 2024, Saint-ETIENNE.

L’Amour est dans le Presque LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 21:00 (2023-07-27 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque. Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants : Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté. Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total ! Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre. Julien Sigalas

LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire

17.8

EUR17.8.

