Julien Strelzyk Dans Santé ! LE TRIOMPHE, 7 octobre 2023, Saint-ETIENNE. Julien Strelzyk Dans Santé ! LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-10-07 à 21:00 (2023-10-07 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital… Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! Le Saviez-vous? Meilleur spectacle catégorie humour du festival off d’Avignon 2019 élu par le public. Vu en premières parties de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh. Julien Strelzyk Julien Strelzyk Votre billet est ici LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire 24.0

