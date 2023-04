Escrocs De Père en Fils LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

Escrocs De Père en Fils LE TRIOMPHE, 12 mai 2023, Saint-ETIENNE.

Pierre, la cinquantaine, est un voyou, mais au niveau zéro de la hiérarchie des vilains. Tout juste sorti de prison, il s'invite chez son fils François, cadre bancaire, bien sous tous rapport. Avec ce locataire imprévu, le fiston va hériter de tous les problèmes de papa… Entre un certain Vladimir, tonton Patrick, et les combines à deux balles de son paternel, François n'avait pas prévu de vivre l'enfer… Mais chacun n'a qu'un père dans la vie !

Tarif : 17.8 euros.

