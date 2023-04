Ce Lien Subtil Qui Unit Dieu Au Raton Laveur LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

Ce Lien Subtil Qui Unit Dieu Au Raton Laveur LE TRIOMPHE, 28 avril 2023, Saint-ETIENNE. Ce Lien Subtil Qui Unit Dieu Au Raton Laveur LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. L’homme, Dieu, le raton laveur et … Face à l’immensité du cosmos, noyé dans les grands mystères qui nous entourent, confronté aux voies du Seigneur toujours aussi impénétrables, comme il est dur de se lever chômeur, pauvre et célibataire. Une réflexion philosophico-humoristique sur tout ce qui nous questionne ; parfois acerbe mais toujours tendre. “Un certain matin, je me suis levé avec deux désirs irrépressibles. Le premier : mettre fin à mes jours. Le second : boire un bon café bien chaud. Par simple souci de cohérence, je décidai immédiatement d’inverser l’ordre de ces deux priorités …” Ce Lien Subtil Qui Unit Dieu Au Raton Laveur Votre billet est ici LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire 17.8

