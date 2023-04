Détenus A Tout Prix LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

Détenus A Tout Prix LE TRIOMPHE, 21 avril 2023, Saint-ETIENNE. Détenus A Tout Prix LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Eddy, gangster amateur et rappeur pitoyable et Max, grand enfant bourré de TOC toujours accompagné de sa peluche, ont tout fait pour être incarcérés. Tout les opposes et pourtant ils vont devoir cohabiter dans cette cellule de 6m carré où rien ne semble impossible… Entre mensonges, absurdités et rumeurs ambiguës, la nouvelle comédie explosive de la compagnie du Bistanclac vous propose de vous évader le temps d’1h15 dans ce huis clos irrésistible et surprenant. Détenus A Tout Prix Votre billet est ici LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire 17.8

