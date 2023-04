Cinéma : Sur les chemins noirs Le Bourg, 26 avril 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond..

2023-04-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Le Bourg

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



One drunken night, Pierre, a writer and explorer, falls from several floors. This accident plunges him into a deep coma.

Una noche de borrachera, Pierre, escritor y explorador, cae desde varios pisos. Este accidente le sume en un coma profundo.

In einer betrunkenen Nacht stürzt der Schriftsteller und Forscher Pierre mehrere Stockwerke in die Tiefe. Nach dem Unfall fällt er in ein tiefes Koma.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay