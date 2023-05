Laura Felpin – Ça Passe (Tournée) LA COMETE, 14 décembre 2023, Saint-ETIENNE.

Laura Felpin – Ça Passe (Tournée) LA COMETE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-05-26 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

LAURA FELPINÇA PASSE Molière 2023 de l’Humour One woman show libre et loufoqueLaura Felpin est une actrice, vidéaste, comédienne de doublage et humoriste française. Après avoir étudié deux années à Strasbourg à la faculté des arts du spectacle, elle se rend à Paris où elle suit une formation de comédienne à l’atelier international Blanche Salant et Paul Weaver, elle commence à y développer ses personnages. Elle écrit son premier spectacle, intitulé Ça passe, et se produit à la Comédie de Paris en février 2022. La comédienne y met en scène de nombreux personnages, dont certains sont inspirés de ses professeurs d’école.Sa signature n’est autre qu’une faculté impressionnante à se mettre dans la peau de personnages divers et très variés. Elle le démontre depuis plusieurs années dans ses vidéos très populaires sur les réseaux sociaux. Laura Felpin

LA COMETE Saint-ETIENNE 7 avenue Emile Loubet Loire

