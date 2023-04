Une journée au jardin Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Étienne-du-Rouvray

Une journée au jardin Saint-Étienne-du-Rouvray, 12 avril 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray. Une journée au jardin Mercredi 12 avril, 14h00 Saint-Étienne-du-Rouvray Gratuit Le printemps est de retour. Des animations sont organisées pour fêter le jardin :

– Réaliser des marionnettes doigts en feutrine (fruits et légumes) ;

– « Raconte-nous la biodiversité » (à partir d’illustrations et d’échanges, observons les liens étroits entre plantes et animaux du jardin, la pollinisation, la notion d’auxiliaire de jardin mais aussi comment protéger les cultures le plus naturellement possible) ;

– Ateliers plantation, cosmétiques… De 14 h à 17 h, centre socioculturel Georges-Brassens. Gratuit. Renseignements au 02.32.95.17.33. Saint-Étienne-du-Rouvray 2 rue Georges-Brassens Saint-Étienne-du-Rouvray 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 02.32.95.17.33. »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintetiennedurouvray.fr/evenement/une-journee-au-jardin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Étienne-du-Rouvray Autres Lieu Saint-Étienne-du-Rouvray Adresse 2 rue Georges-Brassens Ville Saint-Étienne-du-Rouvray Departement Haute-Garonne Lieu Ville Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray

Une journée au jardin Saint-Étienne-du-Rouvray 2023-04-12 was last modified: by Une journée au jardin Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 12 avril 2023 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray

Saint-Étienne-du-Rouvray Haute-Garonne