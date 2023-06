Culturissimo 2023 – Philippe Torreton à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juin Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime Culturissimo 2023 – Philippe Torreton à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juin Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray, 14 juin 2023 19:00, Saint-Étienne-du-Rouvray. Culturissimo 2023 – Philippe Torreton à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juin Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Mercredi 14 juin, 19h00 Culturissimo 2023 – Philippe Torreton lit Lettre à un jeune comédien Mercredi 14 juin, 19h00 1 Le 14 juin prochain, Philippe Torreton sera à Saint-Etienne-du-Rouvray pour une lecture organisée dans le cadre du festival Culturissimo.

Acteur pensionnaire de la Comédie Française, Philippe Torreton apparaît notamment dans Monsieur N. aux côtés de Bruno Putzulu. A Saint-Etienne-du-Rouvray, il lira des extraits de son roman Lettre à un jeune comédien, véritable déclaration d’amour au métier d’acteur.

La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma !

Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l’Espace Culturel Leclerc de Saint-Etienne-du-Rouvray. Le festival est entièrement gratuit. Le Rive gauche 20 AVENUE DU VAL-L’ABBÉ SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu Le Rive gauche Adresse 20 AVENUE DU VAL-L’ABBÉ SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY Ville Saint-Étienne-du-Rouvray Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray

Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-du-rouvray/

Culturissimo 2023 – Philippe Torreton à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juin Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray 2023-06-14 was last modified: by Culturissimo 2023 – Philippe Torreton à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juin Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Le Rive gauche Saint-Étienne-du-Rouvray 14 juin 2023 19:00