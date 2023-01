Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont), 2 février 2023, Paris. Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Jeudi 2 février, 18h45 Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Fête des Lumières « Chandeleur » à 18h45, messe solennelle et bénédiction des cierges – Procession Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) 1 rue Saint-Étienne du Mont, 75006 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:45:00+01:00

2023-02-02T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Adresse 1 rue Saint-Étienne du Mont, 75006 Paris Quartier de la Sorbonne Ville Paris lieuville Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Paris Departement Paris

Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) 2023-02-02 was last modified: by Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) 2 février 2023 Paris Saint-Étienne du Mont (entrée par le 1 rue Saint-Étienne du Mont) Paris

Paris Paris