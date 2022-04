PROVENCE AGRI’TECH by ASA France Saint-Étienne-du-grès, 20 mai 2022 13:30, Saint-Étienne-du-Grès.

Vendredi 20 mai, 13h30

La première édition du salon “Provence Agri-Tech” le vendredi 20 mai 2022 à Saint-Etienne-Grès, dédié aux rencontres entre agriculteurs pour échanger sur les dernières innovations de leurs métiers.

Sur le marché aux fruits et légumes de Saint-Etienne-Grès et en collaboration avec les élus locaux et la région, ASA France organise la première édition de notre évènement : “Provence Agri-Tech”. Plus de 800 agriculteurs sont attendus pour cette édition, avec déjà 350 personnes confirmées à ce jour.

C’est le salon dédié aux rencontres entre agriculteurs pour échanger sur les dernières innovations de leurs métiers. Tourné vers les solutions innovantes et durables, cet événement à pour objectif de mettre en avant des solutions à dimensions innovantes sur les plans techniques, technologiques et/ou durables et de les rendre accessibles à tous. Revues spécialisées, radio, Alpilles Tv, la Provence et le Régional couvriront cet événement.

Sont prévus pour cette première édition :

12h Inauguration de Provence Agri-Tech, Ambiance Pena et animations vous attendent.

Visite et échanges avec nos 15 exposants, nombreux sponsors et partenaires.

16h : Table ronde animée par Olivier NASLES Président du Comité National de l’Agriculture Biologique de l’INAO. Thématique : Les nouvelles tehnologies, bénéfices et incidences sur l’agriculture. Des experts CCI Pays d’Arles, de nombreuxprofessionnels du secteur, des acteurs de la Délégation régionale dédiée au développement de l’Agriculture du territoire, la Chambre d’Agriculture, des partenaires tels que Netafim, Ecopra et agriculteurs.

17h : Concert Jazz Manouche pour s’ambiancer encore plus fort !

18h : Un apéritif en compagnie de nos élus locaux du Pays d’Arles et de la région PACA et Chambres Consulaires.

20h : Nomination et remises des trophées “Des solutions les plus innovantes”. Le jury d’exception est composé de Frédéric Pujante P.D.G. ASA France, Cédric Fargier Maraîcher EARL Cédric, Jean Mangion Monsieur le Maire, Jean-Philippe Roux EARL Roux.

21h : Tirage au sort du jeux concours “Faire gagner du pouvoir d’achat aux agriculteurs” avec plus de 10 000€ de cadeaux offerts par tous les partenaires ASA France.

22h : Cloture de la soirée

Venez participer à ce moment convivial dans une ambiance agréable et légère autour des dernières nouveautés du monde de l’agriculture.

Saint-Étienne-du-grès Marché du gros à St Etienne du Grès 13103 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

vendredi 20 mai – 13h30 à 22h00