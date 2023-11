Marché aux Fruits et Légumes au gros Saint-Étienne-du-Grès, 18 octobre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

À sa création, en avril 1935, la commune de Saint-Étienne du Grès décide de créer un marché de producteurs.

Il fonctionne toute l’année les lundis, mercredis et vendredis après-midi et accueille en moyenne, 440 producteurs et 230 acheteurs..

2023-10-18 17:15:00 fin : 2023-10-18 . .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



When it was created in April 1935, the municipality of Saint-Étienne du Grès decided to set up a farmers’ market.

It operates all year round on Monday, Wednesday and Friday afternoons, welcoming an average of 440 producers and 230 buyers.

En abril de 1935, el municipio de Saint-Étienne du Grès decidió crear un mercado de agricultores.

Funciona todo el año, los lunes, miércoles y viernes por la tarde, y acoge a una media de 440 productores y 230 compradores.

Bei seiner Gründung im April 1935 beschloss die Gemeinde Saint-Étienne du Grès, einen Bauernmarkt einzurichten.

Er findet das ganze Jahr über montags, mittwochs und freitags nachmittags statt und empfängt im Durchschnitt 440 Erzeuger und 230 Käufer.

Mise à jour le 2023-10-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles