Le Cheval dans la Vigne 2023 D32, 3 juin 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Domaine du Grand Fontanille vous invite à la traditionnelle journée « Le cheval dans la vigne ». Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance……

2023-06-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

D32 Domaine du Grand Fontanille

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine du Grand Fontanille invites you to the traditional « Horse in the vineyard » day. Come and discover how in the past the horse was used for various tasks. A working method which is now undergoing a renaissance…..

El Domaine du Grand Fontanille le invita a la tradicional jornada « El caballo en la viña ». Venga a descubrir cómo en el pasado se utilizaba el caballo para diversas tareas. Un método de trabajo que hoy vive un renacimiento…..

Domaine du Grand Fontanille lädt Sie zum traditionellen Tag « Das Pferd im Weinberg » ein. Erfahren Sie, wie früher das Pferd für verschiedene Arbeiten eingesetzt wurde. Eine Arbeitsmethode, die heute eine Renaissance erfährt…..

