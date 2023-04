Saint-Étienne-du-Grès fait son Carnaval, 29 avril 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Le village organise son carnaval sur le thème des « Pays du Monde » le samedi 29 avril !.

2023-04-29 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The village organizes its carnival on the theme of « Countries of the World » on Saturday, April 29!

El sábado 29 de abril, el pueblo organiza su carnaval sobre el tema « Países del mundo »

Das Dorf organisiert seinen Karneval unter dem Motto « Länder der Welt » am Samstag, den 29. April!

Mise à jour le 2023-04-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles