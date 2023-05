Film » La plus belle pour aller danser » Salle de projection / Salle des fêtes, 16 mai 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Un mardi sur deux toute l’année dans la salle des fêtes du village de St Etienne de Tinée à 20h30. Fauteuils confortables et salle chauffée . Entrée 5 € – Enfants de moins de 12 ans 3 € avec la participation du Département des Alpes-Maritimes..

2023-05-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-16 23:00:00. EUR.

Salle de projection / Salle des fêtes

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every second Tuesday throughout the year in the village hall of St Etienne de Tinée at 8:30 pm. Comfortable armchairs and heated room. Admission 5 ? – Children under 12 years old 3 ? with the participation of the Alpes-Maritimes Department.

Todos los segundos martes del año en la sala del pueblo de St Etienne de Tinée a las 20.30 h. Cómodas butacas y sala con calefacción. Entrada 5€ – Menores de 12 años 3€ con la participación del Departamento de Alpes Marítimos.

Das ganze Jahr über jeden zweiten Dienstag im Festsaal des Dorfes St Etienne de Tinée um 20.30 Uhr. Bequeme Sessel und beheizter Saal . Eintritt 5 ? – Kinder unter 12 Jahren 3 ? mit Beteiligung des Département des Alpes-Maritimes.

