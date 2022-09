Maison à énergie positive de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Catégories d’évènement: Isère

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Maison à énergie positive de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 14 – 16 octobre Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Visite sur rendez-vous

Journées nationales de l’architecture Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Visiter une maison à énergie positive à St Etienne de Saint Geoirs.

Habiter Bois est un événement national sur l’utilisation du bois pour construire, rénover, aménager, travailler et habiter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00 Evidence Bois

