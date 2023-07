JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: UN CONTE DE LA DUNE DOUCE, OPÉRA DE VILLAGE Saint-Étienne-de-Gourgas, 16 septembre 2023, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Saint-Étienne-de-Gourgas,Hérault

Les artistes du village, professionnels et amateurs, proposent un opéra relatant la vie au village, de l’antiquité à nos jours..

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie



Village artists, both professional and amateur, perform an opera recounting village life from antiquity to the present day.

Artistas del pueblo, tanto profesionales como aficionados, interpretan una ópera que narra la vida en el pueblo desde la antigüedad hasta nuestros días.

Die Künstler des Dorfes, Profis und Amateure, führen eine Oper auf, die das Leben im Dorf von der Antike bis heute erzählt.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC