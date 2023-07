DUO DE KERMIT : FAUNE SAUVAGE ET PIMENTS DU BOUT DU MONDE ! Saint-Étienne-de-Gourgas, 25 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Saint-Étienne-de-Gourgas,Hérault

Ce matin, vous partez au pied du Larzac, dans le très beau cirque du bout du monde (oui, c’est son vrai nom !) pour un DUO qui vous surprendra : avec Gilles vous découvrirez la biodiversité qui s’abrite au fond de ce très beau cirque traversé par une rivière, et Gwladys vous présentera son métier, ses choix de pratiques culturales et toutes ses variétés de piments. Dégustation qui chauffe en fin d.

2023-07-25 09:00:00 fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie



This morning, you’re off to the foot of Larzac, in the beautiful cirque du bout du monde (yes, that’s its real name!) for a DUO that will surprise you: with Gilles you’ll discover the biodiversity that shelters at the bottom of this beautiful cirque crossed by a river, and Gwladys will introduce you to her profession, her choice of growing practices and all her varieties of chillies. A warming tasting at the end of

Esta mañana, saldrá hacia los pies del Larzac, en el hermoso circo du bout du monde (¡sí, ése es su verdadero nombre!) para un DUO que le sorprenderá: con Gilles descubrirá la biodiversidad que se refugia en el fondo de este hermoso circo atravesado por un río, y Gwladys le presentará su oficio, su elección de prácticas de cultivo y todas sus variedades de chiles. Una degustación que se calienta al final de la jornada

Heute Morgen fahren Sie zum Fuß des Larzac, in den wunderschönen Cirque du bout du monde (ja, das ist sein richtiger Name!) für ein DUO, das Sie überraschen wird: Mit Gilles entdecken Sie die Biodiversität, die sich am Ende dieses wunderschönen Cirque, durch den ein Fluss fließt, verbirgt, und Gwladys wird Ihnen ihren Beruf, ihre Wahl der Anbaumethoden und all ihre Paprikasorten vorstellen. Verkostung am Ende des Tages

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC