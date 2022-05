Toupoil, la BD-Nature des enfants / Dédicace-rencontre au premier festival BD de St Étienne de Crossey (38) Salle des Fêtes Saint-Étienne-de-Crossey Catégories d’évènement: Isère

Saint-Étienne-de-Crossey

Toupoil, la BD-Nature des enfants / Dédicace-rencontre au premier festival BD de St Étienne de Crossey (38) Salle des Fêtes, 3 octobre 2020 10:00, Saint-Étienne-de-Crossey. 3 et 4 octobre 2020 Sur place Adulte : à partir de 2 €, Enfant : 1 € (Pour les 12-16 ans). Gratuit pour les moins de 12 ans. 06 73 55 53 39, https://www.toupoil.com/ Serge Monfort, auteur de la série Toupoil, dédicacera les quatre albums parus de cette BD pour les 6-8 ans (plus ou moins), passionnés de BD et de nature. Les éditions Crayon Vert éditent depuis 2010 les aventures BD du chien TOUPOIL de Serge Monfort (scénario, dessin, couleur). – TOUPOIL est une BD de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). – C’est aussi une BD animalière de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui. – C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album. – À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité. Salle des Fêtes 38960 St-Étienne de Crossey 38960 Saint-Étienne-de-Crossey Le Vivier Isère samedi 3 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 4 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

Heure : 10:00 - 18:00

