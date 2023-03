FESTI’VILLAGE – 3E ÉDITION Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-de-Brillouet

Vendée

FESTI’VILLAGE – 3E ÉDITION, 3 juin 2023, Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet. FESTI’VILLAGE – 3E ÉDITION Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée

2023-06-03 – 2023-06-03 Saint-Étienne-de-Brillouet

Vendée Saint-Étienne-de-Brillouet . Présence de 3 groupes locaux – Osez Josiane – Les Copains de Bois – Idle Fingers et d’une scène libre Sur place buvette et restauration Camping pour les festivaliers Amateur de musique, rendez-vous le 3 JUIN dès 19H à St Etienne de Brillouet – Entrée Participative festivillage85@outlook.fr Saint-Étienne-de-Brillouet

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-de-Brillouet, Vendée Autres Lieu Saint-Étienne-de-Brillouet Adresse Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée Ville Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Departement Vendée Tarif Lieu Ville Saint-Étienne-de-Brillouet

Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-de-brillouet saint-etienne-de-brillouet/

FESTI’VILLAGE – 3E ÉDITION 2023-06-03 was last modified: by FESTI’VILLAGE – 3E ÉDITION Saint-Étienne-de-Brillouet 3 juin 2023 Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée Vendée

Saint-Étienne-de-Brillouet Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée