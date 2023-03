Entre histoires, légendes et gourmandises : visite guidée de Baigorri et rencontre-dégustation à la chocolaterie Laia Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Offre spéciale : Une remise de 15% vous sera proposée sur la 2ème visite commentée de l'Office de Tourisme Pays Basque. Merci de vous présenter dans l'un de nos Bureaux d'Accueil Touristique muni des billets de votre 1ere visite Nous vous invitons à partager la passion de l'artisan-chocolatier du village, qui éveillera votre gourmandise avec la dégustation d'un chocolat. Profitez de cette balade bucolique, pour comprendre l'importance de nos « etxe » (maisons) dans l'histoire du Pays Basque. Imprégnez-vous des traditions de cette vallée hors du commun, découvrez l'église de St Etienne, le magnifique orgue du facteur d'orgue Rémy Mahler.

