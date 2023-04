Les soirées du berger : Crépuscule gourmand entre les Nives Bureau d’Accueil Touristique, 23 août 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Au moment où basculent les lumières, les ambiances et les températures, quelle bonne idée d’arpenter la montagne basque afin d’y trouver encore plus de sérénité! Après avoir rejoint un col en voiture, notre cheminement se faufilera dans une belle hêtraie. Tout en prenant progressivement de la hauteur, les paysages se dévoileront jusqu’à atteindre le rocher d’Arrola où nous apprécierons les lumières d’un coucher de soleil. Ce beau promontoire sera aussi le lieu idéal pour déguster un casse-croûte concocté à base de produits locaux. À la nuit tombante, nous rejoindrons le col d’Ahartza avec l’aide de lampes frontales, sauf si la lune nous fait l’honneur de sa présence.

Distance : 8km. Dénivelé : 400m. Durée : 5h dont 3h de marche. Randonnée tonique.

Les horaires de départ de cette randonnée varient en fonction du coucher de soleil..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 22:00:00. EUR.

Bureau d’Accueil Touristique

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



When the lights, the atmosphere and the temperatures change, what a good idea to walk in the Basque mountains to find more serenity! After reaching a pass by car, our path will wind through a beautiful beech forest. While gradually gaining height, the landscapes will be revealed until we reach the rock of Arrola where we will enjoy the lights of a sunset. This beautiful promontory will also be the ideal place to enjoy a snack made with local products. At nightfall, we will reach the Ahartza pass with the help of headlamps, unless the moon honors us with its presence.

Distance : 8km. Difference in altitude : 400m. Duration: 5 hours including 3 hours of walking. An invigorating hike.

The departure times of this hike vary according to the sunset.

En una época en la que cambian las luces, los ánimos y las temperaturas, es una buena idea caminar por los montes vascos para encontrar aún más serenidad Tras alcanzar un puerto en coche, nuestra ruta nos llevará a través de un hermoso hayedo. A medida que ganemos altura, los paisajes se irán revelando hasta llegar al peñón de Arrola, donde disfrutaremos de las luces de una puesta de sol. Este hermoso promontorio es también el lugar ideal para disfrutar de un tentempié elaborado con productos locales. Al atardecer, alcanzaremos el collado de Ahartza con la ayuda de linternas frontales, a menos que la luna nos honre con su presencia.

Distancia: 8km. Desnivel: 400m. Duración: 5 horas, 3 de ellas de marcha. Una caminata tonificante.

Las horas de salida de esta excursión varían en función de la puesta de sol.

Wenn das Licht, die Stimmung und die Temperaturen wechseln, ist es eine gute Idee, durch die baskischen Berge zu wandern, um noch mehr Gelassenheit zu finden Nachdem wir mit dem Auto einen Pass erreicht haben, führt unser Weg durch einen schönen Buchenwald. Während wir langsam an Höhe gewinnen, entfaltet sich die Landschaft, bis wir den Felsen von Arrola erreichen, wo wir das Licht eines Sonnenuntergangs genießen können. Dieser schöne Felsvorsprung ist auch der ideale Ort, um einen Imbiss aus lokalen Produkten zu genießen. Bei Einbruch der Dunkelheit werden wir den Ahartza-Pass mit Hilfe von Stirnlampen erreichen, es sei denn, der Mond beehrt uns mit seiner Anwesenheit.

Entfernung: 8km. Höhenunterschied: 400m. Dauer: 5 Stunden, davon 3 Stunden zu Fuß. Belebende Wanderung.

Die Startzeiten dieser Wanderung variieren je nach Sonnenuntergang.

