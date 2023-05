Visite de la cave d’Irouléguy Cave d’Irouléguy, 17 août 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Approche initiatique de la cave et de son vignoble. Laissez-vous guider à travers des anecdotes, dans l’histoire de la Cave d’Irouléguy : de l’implantation du vignoble à la construction de la cave coopérative en 1952. Prolongez l’expérience, en flânant au coeur du cuvier et du chai à barriques, pour être incollable sur la vinification de nos vins. Clôturez votre visite par une dégustation commentée de l’ensemble de nos cuvées.

Présentation 5 mn avant le départ, prévoir une visite (cave à 16°).

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . .

Cave d’Irouléguy

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An initiatory approach of the cellar and its vineyard. Let us guide you through the history of the Cave d’Irouléguy through anecdotes: from the establishment of the vineyard to the construction of the cooperative cellar in 1952. Extend the experience by strolling through the heart of the vat room and the barrel cellar, to learn more about the vinification of our wines. End your visit with a commented tasting of all our vintages.

Presentation 5 mn before the departure, plan a visit (cellar at 16°)

Un acercamiento iniciático a la bodega y su viñedo. Déjese guiar por la historia de la Cave d’Irouléguy a través de anécdotas: desde la implantación del viñedo hasta la construcción de la bodega cooperativa en 1952. Amplíe su experiencia paseando por la sala de cubas y la bodega de barricas para conocer mejor la vinificación de nuestros vinos. Finalice su visita con una cata comentada de todas nuestras añadas.

Presentación 5 minutos antes de la salida, planificar la visita (bodega a 16°)

Initiatorische Annäherung an die Weinkellerei und ihren Weinberg. Lassen Sie sich anhand von Anekdoten durch die Geschichte der Cave d’Irouléguy führen: von der Anlage des Weinbergs bis zum Bau der Genossenschaftskellerei im Jahr 1952. Verlängern Sie das Erlebnis, indem Sie durch das Herz des Gärkellers und des Barriquekellers schlendern, um alles über die Vinifizierung unserer Weine zu erfahren. Schließen Sie Ihren Besuch mit einer kommentierten Verkostung aller unserer Cuvées ab.

Präsentation 5 Min. vor Abfahrt, Besuch einplanen (Keller bei 16°)

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque