Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy Cave d’Irouléguy, 8 août 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Départ à la cave d’Irouléguy : en passant dans les vignes en terrasses de l’AOP, le guide vous expliquera le travail du vigneron. Suivi d’une dégustation gratuite à la cave.

Niveau : Facile Dénivelé : +300m Durée : 2h30. Âge mini : 6 ans. Inscription avant 24h..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 17:30:00. EUR.

Cave d’Irouléguy

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Departure to the Irouléguy cellar: while passing in the terraced vineyards of the PDO, the guide will explain the work of the wine grower. Followed by a free tasting at the cellar.

Level : Easy Level : +300m Duration : 2h30. Minimum age : 6 years old. Registration before 24 hours.

Salida de la bodega de Irouléguy: pasando por los viñedos en terrazas de la DOP, el guía explicará el trabajo del viticultor. A continuación, degustación gratuita en la bodega.

Nivel: Fácil Nivel: +300m Duración: 2h30. Edad mínima: 6 años. Inscripción previa 24 horas.

Start am Weinkeller von Irouléguy: Auf dem Weg durch die terrassenförmig angelegten Weinberge der g.U. erklärt Ihnen der Führer die Arbeit des Winzers. Anschließend kostenlose Weinprobe in der Bodega.

Niveau: Leicht Höhenunterschied: +300m Dauer: 2,5 Stunden. Mindestalter: 6 Jahre. Anmeldung bis 24 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque