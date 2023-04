Sortie nature CPIE : les petites bêtes aquatiques Fronton, 27 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Avec Manon Marchand, animatrice nature du CPIE Pays Basque. La vie dans les ruisseaux et les rivières ne se résume pas aux poissons ou aux mammifères. C’est aussi une multitude de petites bêtes qui se cachent dans les fonds vaseux ou sablonneux des cours d’eau. Malgré leur petite taille, elles sont essentielles à l’écologie d’un milieu aquatique. C’est ce que nous pourrons observer à l’occasion d’une petite balade le long de la Nive.

Prévoir bottes ou chaussures de randonnée, eau, goûter (facultatif). Rdv à 14 h au fronton de Saint-Étienne-de-Baïgorry..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

Fronton

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Manon Marchand, nature animator of the CPIE Pays Basque. Life in streams and rivers is not limited to fish or mammals. It is also a multitude of small creatures that hide in the muddy or sandy bottoms of streams. Despite their small size, they are essential to the ecology of an aquatic environment. This is what we will be able to observe during a short walk along the Nive.

Bring boots or hiking shoes, water and a snack (optional). Meeting point at 2 pm at the fronton of Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Con Manon Marchand, coordinadora de naturaleza del CPIE Pays Basque. La vida en los arroyos y ríos no sólo consiste en peces o mamíferos. También es multitud de pequeñas criaturas que se esconden en los fondos fangosos o arenosos de los ríos. A pesar de su pequeño tamaño, son esenciales para la ecología de un medio acuático. Esto es lo que podremos observar durante un breve paseo por el Nive.

Traiga botas o calzado de senderismo, agua y un tentempié (opcional). Punto de encuentro a las 14 h en el frontón de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Mit Manon Marchand, Naturanimateurin des CPIE Baskenland. Das Leben in Bächen und Flüssen besteht nicht nur aus Fischen oder Säugetieren. Es gibt auch eine Vielzahl von kleinen Tieren, die sich im schlammigen oder sandigen Boden der Wasserläufe verstecken. Trotz ihrer geringen Größe sind sie für die Ökologie eines Gewässers von entscheidender Bedeutung. Dies können wir bei einer kleinen Wanderung entlang des Flusses Nive beobachten.

Mitzubringen sind Wanderstiefel oder -schuhe, Wasser und ein kleiner Snack (optional). Treffpunkt: 14 Uhr am Giebel von Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Mise à jour le 2023-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque