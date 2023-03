Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy, 25 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry . Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

2023-07-25 14:30:00 – 2023-07-25 17:30:00 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrénées-Atlantiques . 13 13 EUR Départ à la cave d’Irouléguy : en passant dans les vignes en terrasses de l’AOP, le guide vous expliquera le travail du vigneron. Suivi d’une dégustation gratuite à la cave. Niveau : Facile Dénivelé : +300m Durée : 2h30. Âge mini : 6 ans. Inscription avant 24h. Départ à la cave d’Irouléguy : en passant dans les vignes en terrasses de l’AOP, le guide vous expliquera le travail du vigneron. Suivi d’une dégustation gratuite à la cave. Niveau : Facile Dénivelé : +300m Durée : 2h30. Âge mini : 6 ans. Inscription avant 24h. Office de Tourisme Pays Basque et Mendi Gaiak Studio Waaz

Saint-Étienne-de-Baïgorry

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Cave d'Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy 2023-07-25 was last modified: by Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : Vignes d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry 25 juillet 2023 Cave d'Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Saint-étienne-de-Baïgorry

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques