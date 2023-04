Balade dégustation du domaine viticole Gutizia sur réservation Domaine Gutizia, 21 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Visite du sentier pédagogique de vignoble en AOP Irouléguy et dégustation. Découverte de l’appellation : son histoire, ses spécificités et sa biodiversité. Suivie d’une dégustation des vins du Domaine. Durée 1h30. Sur réservation. Possibilité pour les groupes de s’inscrire un autre jour. 15 adultes maximum..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Domaine Gutizia Quartier Leisparz

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the pedagogical path of the Irouléguy PDO vineyard and tasting. Discovery of the appellation: its history, its specificities and its biodiversity. Followed by a tasting of the wines of the Domain. Duration 1h30. On reservation. Possibility for groups to register on another day. 15 adults maximum.

Visita del sendero pedagógico del viñedo de Irouléguy DOP y degustación. Descubrimiento de la denominación: su historia, sus especificidades y su biodiversidad. A continuación, degustación de los vinos del Domaine. Duración: 1h30. Previa reserva. Posibilidad de que los grupos se inscriban otro día. 15 adultos máximo.

Besuch des Lehrpfades durch die Weinberge der g.U. Irouléguy und Verkostung. Entdeckung der Appellation: ihre Geschichte, ihre Besonderheiten und ihre Biodiversität. Anschließend Verkostung der Weine des Weinguts. Dauer 1,5 Stunden. Nur mit vorheriger Reservierung. Möglichkeit für Gruppen, sich an einem anderen Tag anzumelden. maximal 15 Erwachsene.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque