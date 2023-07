Initiation Trail Saint-Étienne-de-Baïgorry, 16 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Rando-trail découverte initiation avec un Accompagnateur en Montagne local diplômé d’État, dès 15 ans..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 11:30:00. EUR.

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Introductory trail-hiking with a local state-certified mountain leader, aged 15 and over.

Iniciación al senderismo con un monitor de montaña local certificado por el Estado, a partir de 15 años.

