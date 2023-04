Vautours au fil de la frontière Bureau d’Accueil Touristique, 10 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Une belle ambiance montagnarde, un panorama exceptionnel, l’ombre des vautours au-dessus des troupeaux en estive … tout cela proche de St Etienne de Baïgorry et à peine à 700 mètres d’altitude! Voici quelques ingrédients qui composent cette randonnée attrayante avec faible dénivelé. Nous cheminerons sur un sentier dominant le ravin d’Ispéguy, juste en dessous de barres rocheuses, où nous aurons peut-être la chance d’apercevoir des vautours fauves. Afin de boucler notre balade, nous suivrons un sentier frontalier qui dévoile les paysages Navarrais.

Distance : 5km. Dénivelé : 200m. Durée : 3h. Randonnée tonique..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:00:00. EUR.

Bureau d’Accueil Touristique

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A beautiful mountain atmosphere, an exceptional panorama, the shadow of the vultures above the flocks in summer… all this close to St Etienne de Baïgorry and at barely 700 meters of altitude! These are some of the ingredients that make up this attractive hike with a low altitude difference. We will walk on a path overlooking the Ispéguy ravine, just below rocky bars, where we may be lucky enough to see griffon vultures. To complete our walk, we will follow a border path that reveals the Navarrese landscape.

Distance: 5km. Difference in altitude: 200m. Duration: 3 hours. An invigorating hike.

Un hermoso ambiente de montaña, un panorama excepcional, la sombra de los buitres sobre los rebaños en verano… ¡todo ello cerca de St Etienne de Baïgorry y a apenas 700 metros de altitud! Estos son algunos de los ingredientes que componen esta atractiva excursión con poco desnivel. Caminaremos por un sendero que domina el barranco de Ispéguy, justo debajo de barras rocosas, donde tal vez tengamos la suerte de avistar buitres leonados. Para completar nuestro paseo, seguiremos un sendero fronterizo que nos descubrirá el paisaje navarro.

Distancia: 5 km. Desnivel: 200m. Duración: 3 horas. Un paseo estimulante.

Eine schöne Bergstimmung, ein außergewöhnliches Panorama, der Schatten der Geier über den Herden auf der Sommerweide … all das in der Nähe von St. Etienne de Baïgorry und nur 700 Meter über dem Meeresspiegel! Dies sind einige der Zutaten, aus denen sich diese attraktive Wanderung mit geringem Höhenunterschied zusammensetzt. Wir wandern auf einem Pfad mit Blick auf die Schlucht von Ispéguy, direkt unterhalb der Felsbarren, wo wir vielleicht das Glück haben, Gänsegeier zu sehen. Um unsere Wanderung abzuschließen, folgen wir einem Grenzpfad, der die Landschaft Navarras enthüllt.

Entfernung: 5 km. Höhenunterschied: 200 m. Dauer: 3 Stunden. Belebende Wanderung.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque