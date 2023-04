Entre histoires, légendes et gourmandises : visite guidée de Baigorri et rencontre-dégustation à la chocolaterie Laia, 7 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Nous vous invitons à partager la passion de l’artisan-chocolatier du village, qui éveillera votre gourmandise avec la dégustation d’un chocolat. Profitez de cette balade bucolique, pour comprendre l’importance de nos « etxe » (maisons) dans l’histoire du Pays Basque. Imprégnez-vous des traditions de cette vallée hors du commun, découvrez l’église de St Etienne, le magnifique orgue du facteur d’orgue Rémy Mahler..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We invite you to share the passion of the village’s chocolate maker, who will awaken your sweet tooth with the tasting of a chocolate. Take advantage of this bucolic walk to understand the importance of our « etxe » (houses) in the history of the Basque Country. Soak up the traditions of this unusual valley, discover the church of St Etienne, the magnificent organ of organ builder Rémy Mahler.

Le invitamos a compartir la pasión del chocolatero del pueblo, que despertará su paladar con una degustación de chocolate. Aproveche este bucólico paseo para comprender la importancia de nuestras « etxe » (casas) en la historia del País Vasco. Empápese de las tradiciones de este insólito valle, descubra la iglesia de St Etienne, magnífico órgano del organero Rémy Mahler.

Wir laden Sie ein, die Leidenschaft des Chocolatiers des Dorfes zu teilen, der Ihren Appetit mit einer Schokoladenverkostung wecken wird. Nutzen Sie diesen Spaziergang, um die Bedeutung unserer « Etxe » (Häuser) in der Geschichte des Baskenlandes zu verstehen. Lassen Sie die Traditionen dieses außergewöhnlichen Tals auf sich wirken, entdecken Sie die Kirche St. Etienne und die wunderschöne Orgel des Orgelbauers Rémy Mahler.

