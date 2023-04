Visite du bourg de Baigorri par Mehaka en français., 3 juin 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Billets en vente à l’office de tourisme maximum 24h avant.

» Roi de France et de Navarre… » Ce n’est qu’un petit territoire de l’ancien royaume de Navarre qui permet à Henri III, fils de la reine Jeanne d’Albret, de se proclamer roi de Navarre, avant d’être appelé à la cour de France pour devenir le célèbre Henri IV. Cette Navarre, que l’on nomme aujourd’hui Basse-Navarre, fut le territoire d’un royaume plus grand au cours du Moyen Âge, puis royaume à part entière durant l’Époque Moderne, avant que le royaume de France et la Révolution ne dissolvent ses dernières institutions. Quels sont les processus d’une telle transformation ? Un territoire c’est également une terre. Qui sont ces gens qui ont fait vivre cet espace, façonné ce paysage ? Visiter le centre Mehaka c’est comprendre l’histoire si peu connue de ce bout de royaume et partir à la rencontre de la société qui y vivait..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 16:30:00. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tickets on sale at the tourist office maximum 24 hours before.

« King of France and Navarre.. It is only a small territory of the ancient kingdom of Navarre that allowed Henry III, son of Queen Jeanne d’Albret, to proclaim himself King of Navarre, before being called to the French court to become the famous Henry IV. This Navarre, which today is called Lower Navarre, was the territory of a larger kingdom during the Middle Ages, and then a kingdom in its own right during the Modern Era, before the Kingdom of France and the Revolution dissolved its last institutions. What are the processes of such a transformation? A territory is also a land. Who are the people who have made this space live, shaped this landscape? To visit the Mehaka center is to understand the little-known history of this part of the kingdom and to meet the society that lived there.

Venta de entradas en la oficina de turismo como máximo 24 horas antes.

« Rey de Francia y Navarra.. Fue sólo una pequeña zona del antiguo reino de Navarra la que permitió a Enrique III, hijo de la reina Juana de Albret, proclamarse rey de Navarra, antes de ser llamado a la corte francesa para convertirse en el famoso Enrique IV. Esta Navarra, que hoy se denomina Baja Navarra, fue territorio de un reino mayor durante la Edad Media, y luego reino por derecho propio durante la Edad Moderna, antes de que el Reino de Francia y la Revolución disolvieran sus últimas instituciones. ¿Qué procesos intervienen en dicha transformación? Un territorio es también una tierra. ¿Quiénes son las personas que han dado vida a este espacio, que han modelado este paisaje? Visitar el Centro Mehaka es comprender la historia poco conocida de esta parte del reino y conocer a la sociedad que vivía allí.

Kartenverkauf in der Touristeninformation maximal 24 Stunden vorher.

« König von Frankreich und Navarra… » Es war nur ein kleines Gebiet des ehemaligen Königreichs Navarra, das es Heinrich III., dem Sohn der Königin Jeanne d’Albret, ermöglichte, sich zum König von Navarra zu erklären, bevor er an den französischen Hof berufen wurde, um der berühmte Heinrich IV. zu werden. Dieses Navarra, das heute als Baja Navarra bezeichnet wird, war im Mittelalter das Gebiet eines größeren Königreichs und in der Neuzeit ein eigenständiges Königreich, bevor das Königreich Frankreich und die Revolution seine letzten Institutionen auflösten. Was sind die Prozesse, die zu einer solchen Transformation führen? Ein Territorium ist auch ein Land. Wer sind die Menschen, die diesen Raum belebt und diese Landschaft geformt haben? Ein Besuch des Mehaka-Zentrums bedeutet, die wenig bekannte Geschichte dieses Teils des Königreichs zu verstehen und die Gesellschaft zu treffen, die dort lebte.

