Trott’iraty – Rando dégustation dans le vignoble d’Irouleguy Cave coopérative des vins d’irouleguy, 25 mai 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

De la terre au verre … Venez découvrir le domaine d’Irouleguy en trottinette tout terrain électrique.

Des premières vignes plantées à l’ancien chai à barriques, vous passerez par des points de vue sur toute la vallée pour en prendre plein les yeux !

Vous finirez cette découverte par une dégustation à la cave où vous apprécierez les vins du domaine et leurs spécificités, de quoi égailler vos papilles.

Horaires : 9h30 ; 13h ; 15h

Lieu de départ : La Cave d’Irouleguy à Saint Etienne de Baigorry

Durée : 1h + 30min (briefing + prise en main)

Age mini : 12 ans

Matériel à prévoir : Chaussures fermées

Possibilité de compléter cette prestation par une visite complète de la Cave à partir de 4 personnes et sur le créneau de 13h uniquement.

Rando accompagnée par une guide diplômée, itinéraire adapté en fonction du niveau du groupe, Casque et gants fournis.

Sortie proposée tous les jours..

Cave coopérative des vins d’irouleguy Irulegiko Errepidea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From earth to glass … Come and discover the domain of Irouleguy on an electric scooter.

From the first planted vines to the old barrel cellar, you will pass by viewpoints on the whole valley to take in the sights!

You will finish this discovery with a tasting at the cellar where you will appreciate the wines of the domain and their specificities, to brighten up your taste buds.

Times: 9:30 am; 1 pm; 3 pm

Departure point : La Cave d’Irouleguy in Saint Etienne de Baigorry

Duration : 1h + 30min (briefing + handling)

Minimum age : 12 years old

Equipment to bring : Closed shoes

Possibility to complete this service by a complete visit of the Cellar from 4 people and on the slot of 1pm only.

Hike accompanied by a qualified guide, itinerary adapted according to the level of the group, helmet and gloves provided.

This tour is offered every day.

De la tierra al cristal … Venga a descubrir el dominio de Irouleguy en patinete eléctrico.

Desde las primeras viñas plantadas hasta la antigua bodega de barricas, pasará por los miradores de todo el valle para disfrutar de las vistas

Terminará este descubrimiento con una degustación en la bodega donde apreciará los vinos del dominio y sus especificidades, para alegrar su paladar.

Horarios: 9:30 h; 13:00 h; 15:00 h

Punto de salida: La Cave d’Irouleguy en Saint Etienne de Baigorry

Duración: 1h + 30min (briefing + manejo)

Edad mínima: 12 años

Material a llevar : Calzado cerrado

Posibilidad de completar este servicio con una visita completa de la Cueva a partir de 4 personas y sólo en la franja horaria de las 13h.

Caminata acompañada por un guía cualificado, itinerario adaptado según el nivel del grupo, casco y guantes proporcionados.

Casco y guantes proporcionados. Disponible todos los días.

Von der Erde ins Glas … Entdecken Sie die Domaine d’Irouleguy mit einem elektrischen Geländeroller.

Von den ersten gepflanzten Weinstöcken bis zum alten Barrique-Keller fahren Sie an Aussichtspunkten vorbei, von denen aus Sie das ganze Tal überblicken können, und kommen so voll auf Ihre Kosten!

Sie beenden diese Entdeckung mit einer Weinprobe im Weinkeller, wo Sie die Weine des Weinguts und ihre Besonderheiten schätzen werden, um Ihre Geschmacksknospen zu erheitern.

Unterrichtszeit: 9.30 Uhr; 13 Uhr; 15 Uhr

Abfahrtsort: La Cave d’Irouleguy in Saint Etienne de Baigorry

Dauer: 1h + 30min (Briefing + Einweisung)

Mindestalter: 12 Jahre

Mitzubringendes Material: Geschlossene Schuhe

Möglichkeit, diese Leistung durch eine vollständige Besichtigung des Weinkellers zu ergänzen, ab 4 Personen und nur auf dem Zeitfenster von 13 Uhr.

Die Wanderung wird von einer diplomierten Führerin begleitet, die Route wird an das Niveau der Gruppe angepasst, Helm und Handschuhe werden gestellt.

Der Ausflug wird täglich angeboten.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque