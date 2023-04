Euskal Trail, 19 mai 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Euskal Trails 2023 : courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. L’Ultra Trail : 133 km – Euskal Trail : 2 x 40 km- Trail Gourmand : 2 x 25 km – Iluna Trail : 27 km – Neska Trail : 8 km. Nouveauté 2023 : Euskal Endurance : 65km.

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Euskal Trails 2023: mountain races with the choice by teams of 2 runners, on 2 days (and 1 for the children ttiki trail), through the valley of Aldudes, from Urepel to Baigorri, in a natural and preserved frame. The Ultra Trail: 133 km – Euskal Trail: 2 x 40 km – Trail Gourmand: 2 x 25 km – Iluna Trail: 27 km – Neska Trail: 8 km. New in 2023: Euskal Endurance: 65km

Euskal Trails 2023: carreras de montaña por equipos de 2 corredores, durante 2 días (y 1 para niños ttiki trail), por el valle de Aldudes, de Urepel a Baigorri, en un entorno natural y preservado. Ultra Trail: 133 km – Euskal Trail: 2 x 40 km – Trail Gourmand: 2 x 25 km – Iluna Trail: 27 km – Neska Trail: 8 km. Nuevo en 2023: Euskal Endurance: 65km

Euskal Trails 2023: Bergläufe nach Wahl für Teams von 2 Läufern, an 2 Tagen (und 1 für Kinder ttiki trail), durch das Tal der Aldudes, von Urepel bis Baigorri, in einer natürlichen und unberührten Umgebung. Der Ultra Trail: 133 km – Euskal Trail: 2 x 40 km- Trail Gourmand: 2 x 25 km – Iluna Trail: 27 km – Neska Trail: 8 km. Neuheit 2023: Euskal Endurance: 65km

