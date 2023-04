Nafarroaren Eguna : Journée de la Navarre, 30 avril 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

44ème édition.

*Place de l’église : 9h marché. 11h : défilé des groupes de danse et des géants , makilaris, musique traditionnelle basque : trikitixa, txistulari, gaiteros, txaranga, cavalcade d’Ossès, basaldunak…

11h30, spectacle.

12h irrintzina. 13h Larrain dantza et saut basque.

14h repas de l’ikastola à la salle Plaza Xoko.

*Après-midi : devant la mairie : jeux et animations enfants. 16h, clown Pontx Palaizola

14h, Rakatapunk elektrotxarranga

17h, Broken Brothers Brass Band

19h, Larrain Dantza eta dantza (danse traditionnelle emblématique)

20h, Taberna Ibiltaria

Place du fronton d’en bas :

15h bertsu (versificateur en langue basque) : Aitor Etxebarriazarraga, Maddalen Arzallus, Joanes Ilaregi et Nerea Ibarzabal.

16h, danse.

17h30, Kiki Bordtaxo (musique traditionnelle basque)

19h30 Janus Lester

21h, Willis Drummond,

23h, Dupla

01h Dj Uzkülüz

Buvette-restauration.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



44th edition.

*Church square: 9 am market. 11am: parade of dance groups and giants, makilaris, traditional Basque music: trikitixa, txistulari, gaiteros, txaranga, cavalcade of Ossès, basaldunak…

11:30 am, show.

12h irrintzina. 13h Larrain dantza and Basque jump.

14h meal of the ikastola in the room Plaza Xoko.

*Afternoon: in front of the town hall: games and animations for children. 16h, clown Pontx Palaizola

14h, Rakatapunk elektrotxarranga

17h, Broken Brothers Brass Band

19h, Larrain Dantza eta dantza (traditional dance emblematic)

20h, Taberna Ibiltaria

Fronton square from below :

3pm bertsu (versifier in Basque language): Aitor Etxebarriazarraga, Maddalen Arzallus, Joanes Ilaregi and Nerea Ibarzabal.

16:00, dance.

5:30 pm, Kiki Bordtaxo (traditional Basque music)

7:30 p.m. Janus Lester

9pm, Willis Drummond,

23h, Dupla

01h Dj Uzkülüz

Refreshments

44ª edición.

*Plaza de la Iglesia: mercado a las 9h. 11h: desfile de grupos de danzas y gigantes, makilaris, música tradicional vasca: trikitixa, txistulari, gaiteros, txaranga, cabalgata de Ossès, basaldunak…

11:30 h, espectáculo.

12h irrintzina. 13 h Larrain dantza y salto vasco.

14h comida ikastola en la sala Plaza Xoko.

*Tarde: frente al ayuntamiento: juegos y actividades para niños. 16h, payaso Pontx Palaizola

14:00 h, Rakatapunk elektrotxarranga

17.00 h, Broken Brothers Brass Band

19.00 h, Larrain Dantza eta dantza (danza tradicional emblemática)

20.00 h, Taberna Ibiltaria

Abajo plaza del frontón

15.00 h bertsu (versificador en euskera): Aitor Etxebarriazarraga, Maddalen Arzallus, Joanes Ilaregi y Nerea Ibarzabal.

16:00 h, danza.

17:30, Kiki Bordtaxo (música tradicional vasca)

19:30, Janus Lester

21:00 h, Willis Drummond,

23h, Dupla

01h Dj Uzkülüz

Refrescos

44. Ausgabe.

*Place de l’église: 9 Uhr Markt. 11 Uhr: Umzug der Tanzgruppen und Riesen , Makilaris, traditionelle baskische Musik: Trikitixa, Txistulari, Gaiteros, Txaranga, Kavalkade von Ossès, Basaldunak…

11.30 Uhr, Show.

12 Uhr irrintzina. 13h Larrain dantza und baskischer Sprung.

14 Uhr Essen der Ikastola im Saal Plaza Xoko.

*Nachmittag: Vor dem Rathaus: Spiele und Kinderanimation. 16 Uhr, Clown Pontx Palaizola

14 Uhr, Rakatapunk elektrotxarranga

17 Uhr, Broken Brothers Brass Band

19h, Larrain Dantza eta dantza (emblematischer traditioneller Tanz)

20h, Taberna Ibiltaria

Place du fronton d’en bas :

15h bertsu (Verse in baskischer Sprache) : Aitor Etxebarriazarraga, Maddalen Arzallus, Joanes Ilaregi und Nerea Ibarzabal.

16:00 Uhr, Tanz.

17.30 Uhr, Kiki Bordtaxo (traditionelle baskische Musik)

19.30 Uhr Janus Lester

21 Uhr, Willis Drummond,

23 Uhr, Dupla

01h Dj Uzkülüz

Getränke- und Imbissstände

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme Pays Basque