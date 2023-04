Kulturaldia : Théâtre musical : Ez dok Hiru + Cumbiam ‘Bero Salle Bil Etxea, 29 avril 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Combien de chansons basques connaissons-vous ? Ce spectacle est la preuve qu’il y en a bien plus que ce que l’on croit !

Avec cette comédie, le duo Ez Dok Hiru nous plonge dans l’univers musical du Pays Basque à travers une exploration ironique, absurde et jouissive de plus de 200 morceaux (des extraits !), devenus des classiques. Avec leur style inimitable, Patxo Telleria et Mikel Martinez sont accompagnés en direct d’un musicien qui donne encore plus de force et d’originalité à la verve bien connue des deux comédiens qui sévissent depuis de nombreuses années dans les théâtres d’Euskal Herria.

Puis à l’ikastola concert de Cumbiam’Bero avec sa musique aux sonorités colombienne envoutantes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Salle Bil Etxea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How many Basque songs do you know? This show is the proof that there are more than we think!

With this comedy, the duo Ez Dok Hiru plunges us into the musical universe of the Basque Country through an ironic, absurd and enjoyable exploration of more than 200 songs (excerpts!) that have become classics. With their inimitable style, Patxo Telleria and Mikel Martinez are accompanied live by a musician who gives even more strength and originality to the well-known verve of the two comedians who have been performing for many years in the theaters of Euskal Herria.

Then to the ikastola concert of Cumbiam’Bero with its music with Colombian sounds bewitching.

¿Cuántas canciones vascas conoce? ¡Este espectáculo demuestra que hay muchas más de las que crees!

Con esta comedia, el dúo Ez Dok Hiru nos sumerge en el universo musical del País Vasco a través de una exploración irónica, absurda y divertida de más de 200 canciones (¡extractos!) que se han convertido en clásicos. Con su inimitable estilo, Patxo Telleria y Mikel Martinez están acompañados en directo por un músico que da aún más fuerza y originalidad al conocido brío de los dos cómicos, que llevan muchos años actuando en los teatros vascos.

A continuación, el concierto de ikastola de Cumbiam’Bero, con su música de sonido colombiano.

Wie viele baskische Lieder kennen Sie? Diese Show ist der Beweis dafür, dass es viel mehr gibt, als man denkt!

Mit dieser Komödie lässt uns das Duo Ez Dok Hiru in die musikalische Welt des Baskenlandes eintauchen, indem es eine ironische, absurde und genussvolle Erkundung von mehr als 200 Liedern (Auszüge!), die zu Klassikern geworden sind, durchführt. Mit ihrem unnachahmlichen Stil werden Patxo Telleria und Mikel Martinez live von einem Musiker begleitet, der der bekannten Verve der beiden Schauspieler, die seit vielen Jahren in den Theatern von Euskal Herria ihr Unwesen treiben, noch mehr Kraft und Originalität verleiht.

In der Ikastola traten Cumbiam’Bero mit ihrer kolumbianisch angehauchten Musik auf.

